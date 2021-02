Tamara (20) kan niet naar buiten in deze kou: ‘Ik heb het syndroom van Raynaud’

advies Rijksover­heid: Alléén sneeuwbal­len­ge­vecht met eigen huishouden of één vriend

6 februari De Rijksoverheid heeft in verband met de verwachte ‘historische dikke sneeuwlaag’ nieuwe richtlijnen opgesteld voor winterfanaten in coronatijd. Zo wordt het bijvoorbeeld afgeraden om een sneeuwballengevecht met een ander huishouden te organiseren. ‘Ook bij het genieten van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en uw reisbewegingen te beperken’, valt te lezen in het advies.