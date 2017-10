Tandarts die borsten en billen patiënten betastte krijgt werkstraf

P. betastte in 2016 tot twee keer toe een patiënte die op de tandartsstoel in de praktijk in Deventer lag. Hij raakte de vrouwen bij borsten en billen aan, terwijl daar volgens de rechter in Zwolle absoluut geen medische noodzaak voor was. De verdachte ontkende zelf altijd of deed de incidenten af als ongelukjes. P. werd wel vrijgesproken van het betasten van een tandartsassistente in een praktijk in het Duitse Halle.



De straf valt lager uit vanwege een maatregel die tuchtrechter hem al oplegde. P. werd door de tuchtrechter voor een jaar geschorst waarvan tien maanden voorwaardelijk. Ook negatieve publiciteit woog de rechtbank in haar oordeel mee.



De tandarts had samen met zijn broer Jahid P. twee praktijken, in Deventer en Halle. Jamrad was de tandarts in de praktijken, zijn broer Jahid orthodontist.