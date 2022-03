Want tanken in Duitsland is niet spectaculair goedkoper meer. De tijd dat een literprijs benzine onder de 2 euro lag, is al even voorbij. In Gronau lagen de prijzen dit weekeinde al ruim boven de 2,20 euro, oplopend tot 2,28 euro. Het prijsverschil voor een liter euro bedraagt nu maximaal 10 cent in de grensstreek, terwijl een liter diesel bij sommige Duitse pompen zelfs duurder is dan in Nederland. Een paar maanden geleden was het prijsverschil zo’n 30 cent.