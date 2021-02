Tasien (22) haalde vijf universitaire diploma’s in vier jaar: ‘Ik ging door, ook als het pijn deed’

Coronavirus LIVE | 4130 nieuwe besmettin­gen, RIVM regi­streert miljoenste positieve coronatest

15:30 De miljoenste positieve coronatest van Nederland is vandaag officieel geworden. Het RIVM registreerde 4130 nieuwe besmettingen en daarmee steeg het totaal naar 1.001.894. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland moet niemand zich met het oog op het naderende winterweer verplicht voelen de straat op te gaan. Nu het KNMI voor morgen in het gehele land de code rood heeft afgekondigd, sluiten de coronateststraten en priklocaties uit veiligheidsoverwegingen hun deuren. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.