Taxichauffeur Gerben (61) redt man in rolstoelfiets net op tijd van spoor

Een man in een rolstoelfiets is vanmiddag aan de dood ontsnapt op een spoorwegovergang in Ommen (Overijssel). Terwijl een trein naderde kwam hij met zijn speciale fiets vast te zitten in de rails. Dankzij heldhaftig optreden van taxichauffeur Gerben werd een drama voorkomen.

Het is even na 12.00 uur als taxichauffeur Gerben van Dam (61) met zijn busje aankomt bij de spoorwegovergang van de Beerzerweg in Ommen. Terwijl de rode lampen knipperen en de bomen al volledig naar beneden zijn, ziet hij midden op de overgang een jongeman liggen naast zijn zogenoemde handbike. Hij zit vast, terwijl de trein nadert.

,,Ik bedacht me geen moment en ben uit de bus gesprongen’’, vertelt Gerben. Hij duikt onder de spoorboom door, rent naar de man toe en probeert hem in beweging te krijgen. Maar niet alleen de rolstoelfiets zit muurvast; de man is ook met zijn voeten klem komen te zitten. De trein is inmiddels slechts 100 meter van de overgang verwijderd. ,,Toen heb ik hem aan zijn jas en trui uit zijn schoenen getrokken. Hij moest daar gewoon weg.’’

Secondewerk

Als Gerben de man los weet te krijgen en onder de spoorbomen door in veiligheid brengt, blijkt hoe heldhaftig zijn daad is. Slechts enkele tellen later raast de trein over de overgang. De achtergebleven rolstoelfiets wordt volledig in puin gereden. Gerben wordt zelf nog bijna geraakt. ,,Het was echt secondewerk. Dan sta je wel even te trillen.’’



Dankzij het optreden van de taxichauffeur, die voor een rit aan de overkant van het spoor moest zijn, komt de jongeman er zonder kleerscheuren vanaf. Hij wordt teruggebracht naar een camping in de omgeving. Gerben zelf keert terug naar zijn werkgever Taxi Steen in Ommen. ,,We rijden regelmatig mensen in een rolstoel. Misschien dat ik daarom ook direct de neiging had om in te grijpen.’’

‘Ongelofelijk’