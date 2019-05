Taxichauffeur snijdt agenten af terwijl hij samen met 'passagier’ lachgas gebruikt

,,Onze collega's moesten vol in de remmen om niet met de taxi in botsing te komen," zegt een politiewoordvoerder over het voorval. De politie kreeg de chauffeur voor het eerst in beeld op de Hoekenes. De man sneed de politie af en gaf geen richting aan. ,,Het bleek duidelijk dat hij onder invloed was," aldus de zegsman.



Ook de passagier die hij vervoerde, waarvan hij zei dat het een klant was, gebruikte lachgas.



Het is verboden om de weg op te gaan met middelen op die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. Naast een procesverbaal is de man ook aangemeld bij het CBR, dat gepaste maatregelen kan nemen. Dit kan inhouden dat de chauffeur opnieuw zijn rijbewijs moet halen.