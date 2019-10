Tbs'er Van Z. bereidde zijn ontsnapping uitgebreid voor

videoDeskundigen waarschuwden in 2014 al dat de tot gisteravond ontsnapte tbs’er Ronald van Z. vluchtgevaarlijk zou blijven. Volgens hen had hij een kader nodig ‘waaruit ontsnapping letterlijk en figuurlijk niet mogelijk is.’ Ook was er een grote kans op herhaling van ontucht met minderjarigen.

Van Z. maakte tussen 2010 en 2013 negen slachtoffertjes en werd in november 2014 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot driënhalf jaar cel en tbs. Dat gebeurde onder andere op advies van deskundigen. Die zagen een ‘explosief mengsel aan stoornissen’ die niet terug te draaien waren. Hij zou altijd gevaarlijk blijven, en rapporten noemen hem ‘een vluchter, geen vechter’. De behandeling zou onder dwang moeten omdat verlof eveneens een groot risico inhielden ‘tot onttrekking’, tot in het buitenland toe.

De man ontsnapte vorige week vrijdag aan een begeleider. Hij voelde zich ‘besodemieterd’ door personeel en eiste dat de Pompekliniek twee mensen ontslaat. Dan zou hij zich melden, liet hij via e-mail weten. Zijn advocaat Job Knoester herkent die klachten. Volgens de pleiter is de man niet iemand ‘die snel een ander de bosjes in trekt en verkracht’.

De Pompekliniek in Nijmegen liet vorige week weten dat de man niet werd ingeschat als zeer gevaarlijk. Hij had een zogenoemd laag risicoprofiel, waarbij de kans voor een nieuw delict laag is. Hoewel ook de politie niet uitging van acuut gevaar, gaf niemand garanties. Maar de ontucht met jongeren had telkens een lange aanloop. Hij verleidde minderjarigen via internet, en viel nooit iemand zomaar aan.

Parijs

De tbs’er werd gisteren opgepakt in Parijs. Hij bereidde zijn ontsnapping uitgebreid voor. In een mailwisseling met Omroep Gelderland vertelt hij hoe hij zijn verdwijning al anderhalve maand aan het voorbereiden was en kon ontsnappen aan zijn begeleidster.

Ronald van Z. spaarde 500 euro voor zijn ontsnapping. Ook vulde hij een fietstas met kleding, eten en een kaart als voorbereiding voor zijn vluchtpoging. Afgelopen vrijdagmiddag ging zijn plan in werking. De zedendelinquent ging met een begeleidster op de fiets boodschappen doen. Als Van Z. en zijn begeleidster op de fiets terug naar de kliniek zitten, slaat hij rechtsaf en snelt weg.

De begeleidster probeerde hem nog in te halen, zo blijkt uit zijn mails naar Omroep Gelderland. ‘Ze is mij achterna gefietst. Die meid heeft pit, ik had er best veel moeite mee om van haar los te komen. Gelukkig reed ik een bospad door en zag ik op een gegeven moment een gat waar ik doorheen kon met de fiets. Dit deed ik en zij reed mij voorbij.’

Van Z. vertelde zijn vluchtplan aan twee medebewoners. Die gaven hem tips en trucs om te ontsnappen. ‘Eén zat bij mij op de afdeling, die heeft mij handige tips gegeven. Een ander zit op een andere afdeling, maar die heeft mij ook handige tips en trucs geleerd’, laat hij weten in zijn mails.

Volledig scherm Ronald van Z. © Politie

Wanhopig

In de uren voordat de man werd opgepakt in een internetcafé in Parijs werd hij wanhopig. Zijn geld raakte op en vroeg Omroep Gelderland om hulp: ‘wil je a.u.b. vragen of mijn moeder even geld stort?’ Nadat Van Z. in eerdere mails nog om 25 euro vroeg, zou het nu gaan om slechts 5 euro, om te kunnen eten. Ook schreef hij dat hij zich in Parijs bevond. Als hij geen geld zou krijgen, dan zou hij zich melden bij de Nederlandse ambassade.

Zo ver is het echter niet gekomen. Slechts luttele minuten nadat hij om geld vroeg, werd hij door de Franse politie aangehouden in een internetcafé in Parijs.

Terug naar Nederland

Momenteel zit Van Z. dus vast in Parijs, maar het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat hij binnen een week weer in Nederland is, tenzij Van Z. zich tegen uitlevering zou verzetten. Maar dat verwacht zijn advocaat Job Knoester niet, zei hij vanochtend.

Waar Van Z. wordt opgesloten als hij weer terug is in Nederland, is nog niet duidelijk. Raadsman Knoester denkt dat het geen goed idee is als de man teruggaat naar de Pompekliniek. ,,Medegedetineerden zijn natuurlijk boos op hem omdat hun door zijn actie allerlei beperkingen zijn opgelegd. Ook is de relatie tussen mijn cliënt en de kliniek verstoord.”

Volgens de advocaat heeft Van Z. zichzelf geen dienst bewezen door te ontsnappen. ,,Alle tbs-klinieken hebben een wachtlijst. Het kan zomaar gebeuren dat hij nu tijdelijk in een gewone gevangenis moet wachten totdat hij weer naar een kliniek kan. Hij heeft heel veel vrijheid verloren en het duurt minstens een jaar voor er mogelijk weer iets verandert.”