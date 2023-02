Tbs’er ontsnapt tijdens begeleid verlof in Groningen

Een tbs’er is sinds 10 januari spoorloos na een ontsnapping uit de Van Mesdag-kliniek in Groningen. De tbs’er onttrok zich aan het toezicht tijdens begeleid verlof in het centrum van de stad. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen bekendgemaakt.

De tbs’er verzocht zijn begeleider om naar het toilet te gaan en zag toen kans om te vertrekken. De tbs’er verbleef in het forensisch-psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag in Groningen. Het FastNL-team van de politie, dat voortvluchtigen opspoort, maakt jacht op de tbs’er. Het Openbaar Ministerie en naasten zijn in kennis gesteld.

De ontsnapping van de tbs’er is gemeld in het gisteren gepubliceerd overzicht van incidenten van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Over de ontsnapte tbs’er is verder niets bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de DJI heeft dat te maken met de waarborging van de privacy en als bijvoorbeeld het risico op incidenten als erg laag wordt ingeschat. ,,Als iemand echt gevaarlijk is, dan wordt er meestal wel meer bekendgemaakt.”

Tbs (terbeschikkingstelling) is een maatregel die een rechter kan opleggen wanneer iemand een misdrijf heeft gepleegd terwijl die leed aan een ernstige stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Bij tbs met dwangverpleging of tbs met voorwaarden gaat de veroordeelde naar een forensisch-psychiatrisch centrum zoals de Van Mesdag-kliniek in Groningen.

Vorig jaar november ontsnapte ook al een tbs’er tijdens begeleid verlof. De 31-jarige man, uit de Pompekliniek in Nijmegen, stak toen een 27-jarige vrouw neer. Hij bleek de neef te zijn van Sherwin Benshomin Windster, die vorig jaar juni samen met Luciano D. uit dezelfde Nijmeegse kliniek ontsnapte. D. werd na negen dagen in Den Haag aangehouden. Windster is nog altijd voortvluchtig en is op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.