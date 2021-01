Te hopen dat experts een betere antenne ontwikkelen voor gevolgen van hun openbare debatjes

Tik­Tok-influencer rouwt om ex-vrien­din (14) die omkomt bij gezinsdra­ma: ‘Zag haar als mijn zus’

30 december Het gezinsdrama in Amsterdam waarbij gisteren een 52-jarige vader en zijn tienerdochter om het leven kwamen, treft veel Amsterdammers recht in het hart. Zo ook Chidiër Yaïr Jong, een jonge Surinaamse influencer die op Instagram en TikTok ruim 100.000 volgers heeft. Het doodgeschoten meisje is zijn ex-vriendin. ,,Ik zag haar als mijn zusje. Ik gaf zoveel om haar.”