'Te kleine' Naomi toch nog geslaagd voor motor-examen

Tijdens het eerste rij-examen moest Naomi op een kruispunt even met haar voet aan de grond. Lok zakte voor het examen en kreeg tot haar grote verontwaardiging te horen dat ze met haar lengte eigenlijk te klein was voor zo'n zware machine.



Ze diende een klacht in, die momenteel in behandeling is bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Lok probeert ook de kosten terug te krijgen voor de nieuwe examenaanvraag - een bedrag van zo'n 250 euro.



Hoe dan ook, ze is nu vooral blij. Ze had het examen gisterochtend in Meppel. ,,Het was een perfecte rit, ik was heel snel klaar. Er waren geen opmerkingen. De examinator was vriendelijk. We hebben het niet gehad over die eerste keer, dat wilde ik trouwens ook niet.'' Door haar verhaal te doen in de media vreesde ze even dat ze het CBR tegen zich in het harnas had gejaagd.



Maar Irene Heldens van het CBR laat weten dat het examen 'gewoon' is afgenomen. Zonder nadere bepalingen of extra afspraken. ,,En ook namens ons: gefeliciteerd. Ik wens haar heel veel veilige kilometers toe.''