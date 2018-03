Technische storing treft site Belastingdienst

Ziekenhuizen overvol Griepgolf blijft maar aanhouden: vooral peuters en ouderen ziek

16:19 De griepepidemie in Nederland woekert onvermoeibaar voort. Per 100.000 Nederlanders meldden zich er 162 met griepklachten bij de huisarts. Dat is ongeveer net zoveel als vorige week (163), en ruim drie keer zoveel als de epidemische grens. Die ligt op 51 patiënten per 100.000 inwoners.