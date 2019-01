Tegenreactie op antihomopamflet: prominenten tekenen Liefdesverklaring

Zij vragen iedereen die ‘vrijheid en liefde een warm hart toedraagt’ het document te tekenen. Dat hebben tientallen prominenten inmiddels gedaan, onder wie Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Dilan Yesilgöz (VVD). Ook regisseur Eddy Terstall staat op de lijst, evenals actrice Jennifer Hofman, presentator Cornald Maas en oud-politicus Frits Huffnagel.



De initiatiefnemers spreken van een ‘liefdesverklaring aan mensen en een liefdesverklaring aan de vrijheid’. ,,Het is van belang de vrijheid te verdedigen om lief te hebben naar eigen wens’’, schrijven ze.



Boven de verklaring staat een tiental stellingen, waar ondertekenaars mee instemmen. ,,Wij bevestigen dat ieder vrij is in het vormgeven van het eigen leven’’, begint de laatste stelling. ,,En dat er zowel in wetgeving als in sociaal verkeer geen directe of indirecte dwang of uitsluiting plaatsvindt.’’



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Lilianne Ploumen © ANP

‘Zwaktebod’

Een van de bekendste ondertekenaars van de oorspronkelijke Nashville-verklaring is SGP-leider Kees van der Staaij. Meerdere mensen deden vandaag aangifte tegen hem. Hij vindt dat ‘een zwaktebod’, zei hij vanavond in het radioprogramma Dit is de Dag.



In de van oorsprong Engelstalige Nashville-verklaring wordt uiteengezet dat orthodoxe christenen homoseksualiteit en transgenderisme niet mogen accepteren. Ook wordt gesuggereerd dat mensen die met zulke gevoelens worstelen in het geloof genezing kunnen vinden.

Quote Mogen wij ook nog vinden wat wij altijd hebben gevonden, mogen wij ook nog christen zijn? Kees van der Staaij

Van der Staaij zei de boze reacties op de Nederlandse vertaling wel te begrijpen. Maar hij toonde weinig begrip voor mensen die zich tot de politie hebben gewend. ,,Mogen wij ook nog vinden wat wij altijd hebben gevonden, mogen wij ook nog christen zijn?’', aldus de SGP-leider.



Op 18 januari vindt een protestactie plaats voor het hoofdkantoor van de SGP in Rotterdam. Met de actie ‘Mannenliefde met Van Der Staaij’ wil de organisator, de Facebookpagina Memes voor de Massa’s, zich afzetten tegen de Nashville-verklaring. ,,Van der Staaij heeft mannenliefde nodig om zijn verdorven hart op te warmen’’, aldus de groep.

Quote De manier waarop we nu tegen seksuele geaardheid aankijken, bestond in de tijd van de Bijbel helemaal niet Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap distantieerde zich vanavond overigens van de Nashville-verklaring. ,,De manier waarop we nu tegen seksuele geaardheid aankijken, en de kennis die we er nu over hebben, bestonden in [de tijd van de Bijbel] helemaal niet”, aldus de organisatie. ,,Wie Bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken.”