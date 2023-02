Tekort aan opvang dreigt voor jonge asielzoekers: ‘Straks moeten ze weer op stoel overnachten’

Opnieuw tbs-verlenging voor man die Sybine Jansons (13) doodde: ‘Geen uitzicht meer op verlof of vrijheid’

De tbs-maatregel van de man die in 2001 is veroordeeld voor het doden van de 13-jarige Sybine Jansons en het verkrachten van twee vrouwen, is opnieuw verlengd met twee jaar, meldt de rechtbank in Utrecht. Verschillende klinieken hebben behandelpogingen ondernomen, maar er is een ‘plafond bereikt’ in het leervermogen van de nu 61-jarige Martin C. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat als de tbs-maatregel wordt beëindigd, wordt als hoog ingeschat.