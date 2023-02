Tekort asielopvang houdt aan, deel bestaande locaties langer beschikbaar

In Zoetermeer worden sinds februari vorig jaar ongeveer 500 statushouders en kansrijke asielzoekers opgevangen in de oude gevangenis aan de A12. Het gebouw was sinds 2017 niet meer in gebruik. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had afgelopen zomer gevraagd om verlenging en uitbreiding van de opvang, vanwege een tekort aan opvangplekken.

Zoetermeer is nu akkoord: ,,De gemeente begrijpt dat er sprake is van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen.” De opvang wordt uitgebreid naar 630 plekken en in principe verlengd tot februari 2025, maar de precieze duur kan afhangen van de nieuwe spreidingswet waar het kabinet aan werkt.

Verlengd in Overijssel en Gelderland

In het Overijsselse Kampen kunnen tien tot zestien statushouders worden opgevangen in een gebouw van de Theologische Universiteit. Zij kunnen dan alvast beginnen met hun inburgering, in afwachting van een woning, zegt de gemeente. De opvang is zes maanden beschikbaar. Statushouders zijn erkend als vluchteling en mogen daarom in Nederland blijven. Door de tijdelijke opvang kunnen zij het asielzoekerscentrum verlaten en komt daar plek voor nieuwkomers.

De noodopvang voor asielzoekers in hotel Mallejan in het Gelderse Vierhouten (gemeente Nunspeet) blijft zes maanden langer beschikbaar. In het gebouw verblijven ongeveer tachtig jonge asielzoekers. ,,We hadden het zo graag anders gezien, maar de werkelijkheid is dat er nog steeds een groot tekort is aan onderdak voor vluchtelingen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten”, meldt de gemeente Nunspeet.

In het Gelderse Zelhem (gemeente Bronckhorst) zitten vijftig jonge alleenstaande asielzoekers in een groepsacommodatie van een christelijke camping. Die opvang ging in november open en wordt nu verlengd tot eind april. Daarna gaan ze naar een vaste opvang in buurgemeente Berkelland.

Stoppen met noodopvang

Het Twentse Losser stopt met de noodopvang van asielzoekers. Sinds juli zitten ongeveer veertig vluchtelingen in de voormalige Aloysiusschool. In april moet de laatste asielzoeker het gebouw hebben verlaten. ,,We kunnen dit niet blijven verlengen”, vindt de gemeente. Die zegt dat de noodopvang veel vraagt van ambtenaren, en zij moeten zich ook richten op de opvang van Oekraïners en statushouders.

Ook Waddinxveen sluit zijn noodopvang. De ruim 130 vluchtelingen die sinds september in een tennishal zaten, gaan volgende week naar een nieuw asielzoekerscentrum in Leiden. In Nieuwegein stopt de opvang op asielschip MS Princess eind deze maand. De 92 vluchtelingen aan boord gaan onder meer naar Nijmegen, Duivendrecht, Purmerend en Bleskensgraaf.

Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio’s samenwerken, vroeg vorige week om soepeler regels voor de huisvesting van asielzoekers. Gemeenten kunnen soms wel plaatsen vinden, maar hebben moeite met het regelen van dingen die vervolgens nodig zijn, zoals onderwijs aan en zorg voor de asielzoekers. Daardoor dreigen de gemeenten alsnog af te haken en dan kunnen de vluchtelingen op straat belanden, aldus voorzitter Hubert Bruls.

