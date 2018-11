Telers staatswiet moeten minstens tien soorten leveren

De vereiste van minimaal tien soorten is in de conceptplannen opgenomen om een breed en gevarieerd aanbod te waarborgen. Ook melden de ministers dat ‘de prijs en het aanbod van de hennep en hasjiesj in de coffeeshops aan de markt wordt overgelaten.’ De telers zijn tijdens het experiment verantwoordelijk voor de verpakking en het vervoer van de wiet.

Het duurt nog wel even voordat het experiment start. Gemeenten die mee willen doen, kunnen zich in de eerste helft van 2019 aanmelden. Daarna buigt een adviescommissie zich over de kandidaten. Hun advies volgt in de tweede helft van het jaar. Ook moeten beide kamers zich nog over de wet waarin een en ander wordt geregeld.