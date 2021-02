Telg uit grote ondernemersfamilie en bekende amateurvoetballer als relschoppers voor de rechter

UpdateOpnieuw staan vandaag acht mannen voor de politierechter in Amsterdam vanwege hun aandeel in de rellen van 24 januari op het Museumplein. Eén opvallende verschijning zit er tussen: Ansgar John B., telg uit de grote en steenrijke ondernemersfamilie achter C&A. Ook een bekend gezicht uit de wereld van het topamateurvoetbal moest vandaag voorkomen voor geweld tegen de politie en kreeg vijf weken onvoorwaardelijk cel.

De 50-jarige B. heeft een rijke carrière. Hij groeide op in Londen en New York, bouwde een managementloopbaan op bij grote bedrijven in de detailhandel en werd daarna actief in de beleggingswereld. Hij haalde volgens zijn eigen biografie zelfs ooit het wereldrecord afstand roeien in 24 uur, samen met vijf vrienden. B. trad ook op als gastdocent op hogescholen.

Een man met een staat van dienst, die sinds de coronacrisis echter ook protesteert tegen de regels en de aanpak. Wekelijks zelfs. Op de Dam in Amsterdam. Op Youtube staat een filmpje waarin hij uitgebreid vertelt over de volgens hem verkeerde aanpak van de coronacrisis en de onjuiste interpretatie van de cijfers. Volgens hem zou de lockdown moeten worden opgeheven. B. wordt net als alle andere verdachten die terecht staan vandaag, verdacht van openlijke geweldpleging. Wat hij precies heeft gedaan, wordt bekend als zijn zaak wordt behandeld.

Vrijheid

B. is er een in een lange rij van acht verdachten die vandaag terecht staan, nadat er maandag ook al vijf van het Museumplein waren veroordeeld tot werkstraffen en enkele weken cel. De eerste twee zaken vandaag (een 21-jarige man uit Amsterdam, zou met stenen hebben gegooid, en een 37-jarige man uit Rijswijk die met een reclamebord zou hebben gegooid) werden uitgesteld tot 9 maart omdat er nog getuigen gehoord moeten worden. Beide mannen zaten tot vandaag vast, maar beiden mogen het vervolg van hun zaak in vrijheid afwachten.

De derde verdachte werd door de rechter vrijgesproken. Quinten van der V. (30) uit Breukelen, zou samen met talloze anderen de politie hebben belaagd. De horecaondernemer die kwam ‘demonstreren voor zijn vrijheid’ zegt dat hij zijn vader uit het gedrang wilde halen en een klap van achter kreeg. Justitie denkt echter dat hij samen met een grotere groep de agenten schopte en sloeg. Het Openbaar Ministerie eiste twee maanden cel, maar de rechter vond echter dat er te veel twijfels zijn wat er precies is gebeurd. Dat is niet duidelijk te zien uit de beelden. Dus is Van der V. vrijgesproken.

Rauw ei

Dan de zaak van Joshua P. uit Amsterdam. P., een bekende topamateurvoetballer, zou onder meer een steen tegen een politiebus hebben gegooid. Zelf zegt hij dat het om een rauw ei ging. Ook zou P. zich dreigend richting de politie hebben opgesteld. Zelf ontkent hij dat laatste. Justitie eist tegen P. twee maanden cel en een werkstraf van 120 uur. De rechter vindt zowel het gooien van ‘een voorwerp’ als zijn agressieve houding, bewezen. De rechter geeft Joshua P. acht weken cel waarvan drie weken voorwaardelijk. Hij moet dus vijf weken zitten.

Verdachte nummer 5 is Frits K. Zijn zaak is nu bezig. Hij zit als een van de weinigen niet in voorarrest. Hij heeft gezondheidsproblemen. De 54-jarige K. gooide een paraplu naar een politiebus, omdat hij zelf een klap kreeg, zegt hij.

De zaak van Ansgar John B. komt later vandaag.

De rellen van 24 januari op het Museumplein ontstonden nadat de politie een ‘koffiedrink-bijeenkomst’ tegen de coronamaatregelen vanwege drukte wilde afbreken. De dagen daarna ging het in tal van steden helemaal mis in Nederland, wat de politie zwaar onder druk zette.