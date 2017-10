Tent met peperdure paarden stort in op springconcours

Terwijl met man en macht werd geprobeerd de wanden omhoog te houden, werden de aanwezige paarden uit de tent geloodst. Enkele rijpaarden waren geschrokken en moesten eerst nog gevangen worden.



,,Er zijn paarden in veiligheid gebracht en op vrachtwagens geplaatst, waardoor een aantal ruiters hun paarden kwijt waren. Maar inmiddels is alles terecht. Er was ontzettend veel onrust en schrik", zegt voorzitter Jeroen Bakker, die zelf ook flink schrok.



Inmiddels heeft een dierenarts geconstateerd dat de paarden niet ernstig verwond zijn. Acht paarden hebben schaafwonden opgelopen, waarbij één een verdikte kogel had. Een snee bij een paard is inmiddels gehecht.