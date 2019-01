Terminale tbs'er mag in vrijheid sterven na zestien jaar dwangverpleging

Update Meisje van 13 honderden keren verkracht, OM eist celstraf

13:14 Het Openbaar Ministerie (OM) eist onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden tegen twee mannen voor het misbruiken van een meisje dat 13 jaar was op het moment dat het misbruik begon. In totaal komen acht mannen vandaag en morgen voor in de rechtbank in Groningen. Het meisje is zeker tweehonderd keer verkracht.