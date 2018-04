Terrasje op terugweg vakantie werd Twents stel noodlottig in Münster

De man die zwaargewond in het ziekenhuis van Münster ligt na de aanslag van gisteren, blijkt een 55-jarige garagehouder uit Albergen. Samen met zijn vriendin was hij op de terugweg van een korte vakantie.

Op weg naar huis van een korte vakantie stopten Ben Eerdman en zijn vriendin in Münster om nog even van de zon te genieten. Op het terras sloeg het noodlot toe. Ze werden geraakt door Duitser Jens R. die met zijn camper kwam aanscheuren.

Neef Theo kreeg het vreselijke bericht zondagmorgen van familie te horen toen hij bij zijn moeder op visite was. ,,We zijn ons rot geschrokken. Dat waren we al na het nieuws van deze aanslag, maar dan ga je er niet vanuit dat er ook nog familie op het terras zat.’’

Botbreuken

Ben blijkt er volgens neef Theo slecht aan toe. ,,Hij is zo ernstig gewond dat de artsen houden hem in slaap,’’ zegt hij. Ben’s vriendin heeft enkele botbreuken, maar is inmiddels wel weer aanspreekbaar. ,,Ze waren precies op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Heel triest dit.’’

Diverse familieleden, waaronder zijn twee dochters, zijn inmiddels bij Eerdman in het ziekenhuis in Münster. Neef Theo gaat de zwaarste uren van zijn leven in. Maandag horen ze vermoedelijk hoe de garagehouder ontwaakt uit de kunstmatige coma. ,,We kunnen alleen maar hopen op het allerbeste.’’

Groepsapp

De familie houdt elkaar nu via een groepsapp op de hoogte, vertelt een andere neef, Henk. ,,We kijken voortdurend of er nieuws is. Maar het is op dit moment erg spannend. We hopen steeds maar dat er eindelijk een positief berichtje op de telefoon komt. Twee maanden geleden is zijn moeder overleden, en vorig jaar is hij zijn zus verloren aan kanker. Het zijn donkere tijden voor de familie. Verschrikkelijk wat daar in Münster is misgegaan.''