Terrassen bomvol, en dat eind oktober: ‘Het is zomers druk’

Uit de wind, achter het glas, kan de temperatuur aan de Zeeuwse kust oplopen tot een aangename 22 graden. ,,Perfect terrasweer’’, zegt Kees-Jan van der Wekken. Zijn ouders zijn uitbaters van strandpaviljoen De Schaar in Westenschouwen. Zij hebben 32 terrasplekken.

Vanaf 1 november sluit het restaurant doordeweeks. Daarom is hij ‘s winters nachtchauffeur. Maar omdat alle vakantiehulpen (scholieren) druk zijn, of weer op kamers zitten, helpt hij nu óók zijn ouders nog. ,,’s Zomers staan we met negen man op de vloer. Nu komen we niet verder dan vier, met één iemand in de keuken. Ik werk ‘s nachts én overdag. Het hele gezin springt bij, maar we hebben genoeg klanten voor de zomerbezetting. Het is zelden zó druk geweest in oktober. Daarom hebben we briefjes opgehangen dat het wat langer kan duren. Daar maakt niemand een probleem van.’’

‘Mooie verrassing’

Quote Dit had niemand verwacht. En dat in oktober! Valentijn Damen, Eigenaar Piet 7 en Boulevard 17 Ook bij Pier 7 en Boulevard 17 in Vlissingen is het ‘zomers druk’, vertelt eigenaar Valentijn Damen. Hij bekijkt per dag hoeveel tafels zijn personeel kan bedienen. ,,Logischerwijs staan we in oktober met een kleinere bezetting. Om het volle terras te bedienen, springen onze vakantiekrachten extra bij. Zelfs dan is de bezetting te laag. Van de week stonden er klanten in de rij voor een plekje op het terras. Deze temperaturen zijn een mooie verrassing. De drukte is bizar, het lijkt wel hoogzomer. Dit had niemand verwacht. En dat in oktober!’’



Het is eind oktober en de klok gaat naar wintertijd, maar de zon blijft nog even in de zomerstand. Vandaag is het al de warmste 28 oktober ooit gemeten. Ook morgen wordt het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar: in Limburg kan het zelfs 25 graden worden.

‘Zo de 35 graden aantikken’

Als we nu de lange zomerdagen zouden hebben, zouden we zo de 35 graden aantikken, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. ,,Maar de dagen zijn kort, de zon staat maar even hoog en dus zal het alleen tussen 14.00 en 16.00 uur goed opgewarmd zijn. De temperatuur blijft steken op 20 graden aan zee tot lokaal 25 graden in Limburg. Uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar.’’

Die uitzonderlijke warmte komt naar ons land met een stevige zuidelijke wind uit Frankrijk en Spanje, iets wat de meteoroloog de ‘Spaanse pluim’ noemt. Het is een flinke bel met warme, relatief droge lucht - oorspronkelijk uit Noord-Afrika - die Europa wordt ingeblazen vanuit Spanje. ,,Zodra deze lucht bij ons is aangekomen is het natuurlijk enigszins afgekoeld, maar nog steeds ronduit warm.’’

Dat het in oktober zo warm is, is volgens Van Bernebeek toeval. ,,Maar dit is wel bijzonder. Normaal is het wel één of twee dagen warm in deze maand, nu is het al de hele week opvallend warm. Ik denk dat we dit in de komende decennia vaker gaan meemaken, misschien dat het zelfs doorloopt in november.’’

Dat is nu niet zo: bij de start van november dinsdag daalt de temperatuur, maar dat gaat geleidelijk. ,,Het wordt zeker nog niet echt herfstachtig. Elke dag gaan er 1 of 2 graden vanaf, waardoor we op het eind van de week op zo’n 14 graden zullen zitten. En dat is nog steeds zacht.’’

