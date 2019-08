‘Terrorismeverdachten speelden airsoft ter voorbereiding van grote aanslag’

Tweet over bekeuring hardrijden­de Eredivisie­spe­ler leidt tot kritiek

11:04 Een Eredivisiespeler heeft gisteravond op de A28 bij Zwolle een bekeuring gekregen omdat hij 40 kilometer per uur te hard reed. Het feit dat zijn beroep vermeld wordt in een tweet van het Politie Team Verkeer Oost-Nederland heeft tot kritiek op Twitter geleid. ,,Het is zo anoniem genoeg. Niemand weet wie het is en het trekt wel de aandacht”, zegt woordvoerder Chantal Westerhoff van de politie in reactie hierop.