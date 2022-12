Terug naar de gijzeling in de Apple Store: ‘Na vijf uur in die kast hield ik het niet meer’

Oud en nieuw LIVE | Ook vuurwerk­show Amsterdam afgelast, politie bereidt zich voor op ‘levensge­vaar­lij­ke’ knallen

Het waait deze oudjaarsdag, en dat zorgt voor grote spanning bij vuurwerkliefhebbers. Sommige geplande shows zijn al afgelast en organisatoren van andere zitten nog in dubio. Het gaat erom spannen of de wind onder de veilige kracht 6 blijft. Of consumenten daar ook een boodschap aan hebben is de vraag. Er is dit jaar na een verbod van twee jaar voor het eerst weer volop vuurwerk gekocht. Ook veel illegaal, tot zorg van de politie. ,,Ik ben wel klaar met de gevaren van die rotzooi”, zegt de Haagse hoofdcommissaris.

12:31