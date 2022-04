Teruggehaalde jihadvrouw voor de rechter: ‘Nederland, bedankt voor de repatriëring’

Hafida H. is vandaag de vierde vrouw die voor de rechter moet verschijnen. Hoogzwanger reisde ze haar man Thijs Belmonte achterna, een beruchte jihadist die zich aansloot bij IS, volgens haar advocaat omdat ze in Nederland ‘totaal geïsoleerd’ was geraakt en ‘niemand meet had'. En nu bedankt ze Nederland, omdat de overheid haar na 4,5 jaar in een Koerdisch kamp terughaalde uit Syrië, het land dat ooit deel uitmaakte van het kalifaat van terreurorganisatie IS. ,,Dit is de kans om Nederland te bedanken en iedereen die zich heeft ingezet voor repatriëring. Ik hoop dat andere landen een voorbeeld nemen aan Nederland.” Overigens waren sommige andere landen al veel eerder met het terughalen van vrouwen uit de kampen.

Hafida raakte in Syrië bevriend met een andere bekende jihadvrouw: Shamima Begum, die 15 was toen ze vertrok. Beelden van Begum en een stel vriendinnen, die westers gekleed op reis gingen zonder dat iemand vermoedde waarheen, gingen de wereld over. Groot Brittanië weigert haar terug te halen. Maar Hafida H. mocht wel naar Nederland, samen met in totaal vijf vrouwen en hun kinderen.

Schuifelen

Zo ook Naima el O. Ze is 53 jaar, maar schuifelde eerder vandaag de rechtbank naar binnen alsof ze veel ouder is. Bij een tentbrand in het Koerdische kamp waar ze gevangen zat, liep ze brandwonden op en raakte haar trommelvlies beschadigd. In het kalifaat van IS, waarnaar ze haar dochter Meryem volgde, verloor ze haar zoon. De jongen, die ze had meegenomen, overleed bij een bombardement.

Haar ex-man was veel in de media, in de tijd dat Naima was afgereisd. Hij vertelde over zijn geradicaliseerde familieleden, zocht onder het toeziend oog van de camera naar zijn dochter en kleinkinderen in het kader van een documentaire. En vandaag vertelt de advocaat van zijn ex-vrouw dat diezelfde ex op 15-jarige leeftijd El O. trouwde, waarna de vrouw allesbehalve een gelukkig familieleven wachtte.

Niet beter

In Syrië was het niet beter, zegt de advocaat ook. Eigenlijk wilde de vrouw vanaf de eerste dag weer terugkeren naar Nederland, maar dat bleek onmogelijk, mede door haar schoonzoon, die dat verhinderde. Nadat El O. en haar dochter vast kwamen te zitten in een gevangenis, waar ook martelingen plaats zouden hebben gevonden, volgde een verblijf onder moeilijke omstandigheden in een Koerdisch kamp.

Nederlandse overheidsambtenaren bezochten de vrouwen daar met regelmaat. Na een lange juridische strijd ging Nederland over tot het ophalen van de vrouwen uit de kampen in Syrië, omdat anders hun strafproces in Nederland in het geding zou komen. De rechtbank vond dat de vrouwen de mogelijkheid moesten krijgen dat bij te wonen. De staat ging toch over tot actie toen de termijnen bijna verliepen.

Vrijheid

Nu wil El O. op vrije voeten de inhoudelijke behandeling van haar proces afwachten. Dat verzoek volgt een dag na het verschijnen van het dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Die waarschuwt dat de eerste veroordeelde IS-terroristen die zijn vrijgelaten of binnenkort vrijkomen een verhoogde dreiging voor de nationale veiligheid kunnen vormen. De komende jaren gaat het in Nederland om enkele tientallen mensen, in Frankrijk en Duitsland om een veelvoud. En het is niet gezegd dat iedereen na een gevangenisstraf van zijn radiale denkbeelden af is.

El O. wel - die denkbeelden had ze zelfs nooit, zegt haar advocaat. Amber K., die ook werd teruggehaald uit Syrië, heeft vermoedelijk meer uit te leggen. Ze bekeerde zich als puber tot de Islam en zou in Syrië bij een hulporganisatie aan de slag willen gaan. Maar uiteindelijk trouwde ze en had ze volgens het Openbaar Ministerie (OM) een bomgordel, een wapen en volgde ze een opleiding tot scherpschutter. Naar haar familie stuurde ze een foto van een handgranaat en een wapen.

Vluchtpoging

Uiteindelijk wilde Amber wel naar huis. Maar ze wilde ook eerst het proces tegen jihadbruid Laura H. afwachten. Liever in vrijheid in Syrië, dan achter de tralies in Nederland. Toen K. toch probeerde te vluchten, lukte dat niet. Bij de laatste poging, op een motor met haar man en kinderen, viel ze in handen van de Koerden. Die man zou inmiddels zijn overleden in de gevangenis.

Zijzelf brengt het er levend vanaf. In de PI Zwolle zijn de omstandigheden waaronder de vrouwen gevangen zitten een stuk beter dan in Syrië. Wel benadrukt K.’s advocaat dat het afscheid van de kinderen ‘hartverscheurend’ was.

Vanmiddag worden nog de zaken van Hafida H. en Nawal H. behandeld. Of zij wel naar de rechtbank in Rotterdam zullen komen, zal dan blijken. El O. is inmiddels weer op weg naar Zwolle. Hoewel ze hoopte de inhoudelijke behandeling van haar proces in vrijheid af te kunnen wachten, ziet de rechtbank daar geen heil in.

