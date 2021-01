Terwijl het buitenland prikt, gooit Nederland het beleid nog een keer om

UPDATE/VIDEO Kabinet gaat overstag: ziekenhuis­per­so­neel eerder gevacci­neerd

2 januari Ongeveer 30.000 medewerkers in de acute zorg worden toch eerder gevaccineerd. Dat heeft het kabinet besloten. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een oproep vanuit de ziekenhuizen. Over de startdatum klinken tegenstrijdige geluiden, maar het is de bedoeling om volgende week te beginnen met vaccineren.