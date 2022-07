Terwijl Rutte bleef schitteren door afwezigheid nam Van der Plas de touwtjes stevig in handen

In Limburg vermoorde Servische zanger (43) was bekende van Duitse OM, laat zwangere vrouw achter

De 43-jarige Servische volkszanger Enver Koljsi die begin deze maand voor zijn woning in het Limburgse Buchten werd doodgeschoten, blijkt een bekende van politie en justitie in Duitsland en Oostenrijk. Dat maakt de Nederlandse politie vandaag bekend. De nog onbekende schutter is nog altijd voortvluchtig.

30 juni