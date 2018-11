‘Test dreumesen al op stress’

Dreumesen van één en twee jaar zouden al moeten worden getest op stress. Want kinderen die in hun eerste levensjaren last hebben van chronische stress, hebben op latere leeftijd grotere kans op gezondheidsklachten, zoals een burn-out. ,,We leven op een tijdbom”, stelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Het centrum wil het stresshormoon opsporen bij kinderen onder de drie jaar om eerder te kunnen ingrijpen. ,,Je kunt cortisol meten, een stresshormoon, bijvoorbeeld via het haar. Dat zouden we bij kleine kinderen naast het meten van de lengte en het gewicht moeten gaan doen’’, aldus NCJ-adviseur Frans Pijpers. Ook in de beginnende pubertijd zou een meetmoment moeten komen. Pijpers: ,,Soms weet je niet dat je stress hebt. Als we dat via een meting weten, kunnen we eerder kijken hoe we dat kunnen oplossen.’’

Quote Chronische stress in cruciale fases van het jonge leven werkt door tot op volwassen leeftijd Frans Pijpers, Adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Studenten gaan gebukt onder burn-outs en ook kinderen ervaren vaker hoge druk. Volgens het NCJ zijn veel van die klachten terug te leiden naar de eerste duizend dagen van hun jonge leven, ze rekent daarbij vanaf het begin van de zwangerschap. Als kinderen in die periode, waarin de hersenen zich snel ontwikkelen, te veel stress ervaren, zijn ze ook op latere leeftijd vatbaarder voor stressgerelateerde klachten zoals een burn-out, depressie en hart- en vaatziekten.

Armoede

Voor het NCJ reden om ‘Early Life Stress’ hoog op de agenda te plaatsen. ,,Het probleem is veel groter dan we dachten. Chronische stress in cruciale fases van het jonge leven werkt door tot op volwassen leeftijd", weet adviseur Pijpers. Stress bij zulke jonge kinderen kan allerlei oorzaken hebben: van armoede tot een drukke thuissituatie met werkende ouders.

Het NCJ onderzocht de afgelopen maanden wat er al bekend is over chronische stress bij kinderen. Daaruit blijkt dat naast de eerste duizend dagen ook de adolescentie cruciaal is. Het zijn allemaal fases waarin de hersenen zich ontwikkelen en stress een blijvende impact kan hebben.

Prestatiedruk