Testsamenleving? De testers zitten duimen te draaien omdat er geen evenementen zijn

Er staan op vrijdag aan het begin van de middag drie mensen in de rij voor de centrale sneltestlocatie in Breda. Ze laten zich testen omdat ze die avond naar een Fieldlab gaan: een concert van Racoon in Den Bosch. Bij de testlocatie, een grote tent aan de rand van de stad, kunnen twintig mensen tegelijkertijd worden getest. Twee weekenden geleden waren die twintig hokjes allemaal tegelijk vol: toen mocht er publiek, mits negatief getest, bij alle eredivisiewedstrijden, was het casino in de stad open en waren er concerten in het poppodium.