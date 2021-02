Texel pakt plasticvervuiling in de natuur aan

brief experts Alarm om uitsterven walvissen en dolfijnen, honderden wetenschap­pers eisen actie

11 oktober Onder honderden wetenschappers uit veertig landen is grote onrust ontstaan over het voortbestaan van walvissen, dolfijnen en bruinvissen. In een brandbrief roepen zij op tot wereldwijde actie om de zoogdieren tegen uitsterven te beschermen. Voor meer dan de helft van negentig grote vissoorten is er reden tot zorg, waarschuwen de experts.