Thaïsa (18) kreeg spijt van break-up: ‘Ik heb gesmeekt om hem terug te krijgen’

In opspraak geraakte kerk in Staphorst: geen maximum van 30 bezoekers en geen mondkapjes­ver­plich­ting

10 oktober De in opspraak geraakte kerk in Staphorst stelt geen maximum van dertig bezoekers per kerkdienst in en gaat het dragen van mondkapjes niet verplichten. Ook zal er nog steeds gezongen worden, maar wel in mindere mate, zo laat Hersteld Hervormde Kerk Staphorst weten. Hoeveel mensen nu bij de zondagse diensten naar binnen mogen is niet duidelijk. ,,We gaan drastisch verminderen”, is het enige wat een woordvoerder erover kwijt wil. Kerkgangers dienen voortaan een speciaal rooster te volgen.