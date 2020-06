Thijs H. luisterde naar 'bizarre' songtekst om 'in stemming te komen'

Rode Kruis kreeg de afgelopen maanden bijna 22.000 telefoon­tjes

6:03 Vrijwilligers van het Rode Kruis hebben de afgelopen honderd dagen bijna 22.000 keer iemand te woord gestaan via de hulplijn, in het leven geroepen aan het begin van de coronacrisis. Voor een luisterend oor, een praktische of medische vraag over het coronavirus, of omdat iemand ergens hulp bij nodig had. Initiatiefnemer Faiza El Khayari: ,,Wij zijn er voor mensen die nog steeds niet of weinig de deur uit gaan, omdat ze niet kunnen of durven. Gewoon om te praten of misschien even te huilen.’’