Tien procent middelbare scholieren zit thuis, schoolleiders vrezen 'rampzalige' achterstanden

LIVE | Uitzonde­ring inreisver­bod voor bedrijfsle­ven, zorgperso­neel krijgt voorrang bij testen

8:15 Mensen die werken in de zorg of het onderwijs kunnen zich vanaf vandaag met voorrang laten testen. Personen uit een land met een inreisverbod mogen onder voorwaarden naar Nederland reizen. Inmiddels zijn in de Randstad strengere coronamaatregelen van kracht. Duitsland meldt dat het aantal besmettingen met het coronavirus daalt. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.