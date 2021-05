Tien weken oude baby uit Haaksbergen kreeg cocaïne binnen via borstvoeding, taakstraf voor moeder

Kinderen slachtof­fer van misbruik en geweld bij hulporgani­sa­tie SOS Kinderdor­pen

6 mei Kinderen en jongeren die worden opgevangen door de wereldwijde organisatie SOS Kinderdorpen zijn in twintig landen het slachtoffer geworden van geweld en seksueel misbruik. Er is onderzoek gedaan naar 22 gevallen in vijftig instellingen tussen de jaren 90 en het recente verleden, maakte de organisatie bekend.