Tienduizenden jonge, gezonde Nederlanders gesloopt door corona: ‘Ik neem afscheid van wie ik was’

Hele land in rep en roer, maar zó lang geleden was een weekje ijskou nou ook weer niet

9 februari ‘Historisch’, ‘uitzonderlijk’ en ‘ongekend’. De termen over de koude winterweek die we beleven zijn groots en de maatregelen ook: geen kranten, geen treinen, blijf thuis, verroer je niet. Hoe uitzonderlijk is deze kou? Of zijn we gewoon niks meer gewend?