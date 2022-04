Tiener (15) die Pawel voor tram ‘duwde’ niet vervolgd: ‘Geen opzet, hij maakte een afwerende beweging’

Bernat kwam op maandagavond 18 oktober vorig jaar onder de tram terecht bij de halte Anthony Fokkersingel van lijn 19 aan de Rijswijkse Landingsbaan en overleefde dat niet. Drie bevriende tieners, twee van 15 jaar en één van 18 jaar, vluchtten weg en werden daarna als verdachten aangewezen.

Vlak voordat de tram die avond arriveerde, hadden de man en één van de 15-jarige jongens een woordenwisseling. De jongen probeerde de man te negeren door van hem weg te lopen, maar die bleef de confrontatie opzoeken en ging heel dicht voor de jongen staan.

Camerabeelden

,,Op camerabeelden is te zien dat de man een (slaande) beweging maakte naar de jongen. Die reageerde door de man met één hand van zich af te duwen. De man leek daarbij zijn balans te verliezen, deed een aantal stappen achteruit, viel op de tramrails en werd met dodelijk gevolg aangereden door de tram”, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Uit toxicologisch onderzoek bleek eerder al dat Pawel, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, zwaar onder invloed was toen hij onder de tram kwam. In het bloed van de man werd een promillage gevonden van 3,6. Gelijk aan zo’n veertien glazen alcohol.

Aanvankelijk hield het OM de mogelijkheid open dat er opzet in het spel was. ,,Uit het onderzoek volgt echter dat de jongen een afwerende beweging maakte naar de Poolse man die hem lastigviel. Met helaas een noodlottig ongeval als gevolg”, meldt het OM.

Quote In overleg met mijn cliënt hebben we besloten niet inhoude­lijk op de zaak in te gaan Advocaat voormalige hoofdverdachte

Uit het onderzoek blijkt dat er geen bewijs is dat de jongen de bedoeling had om de man voor de tram te duwen. ,,Evenmin kan je stellen dat de jongen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dit zou gebeuren. De man bleef de confrontatie zoeken. De duw van de jongen was naar uiterlijke verschijningsvorm alleen gericht op het creëren van afstand.” De officier heeft besloten de zaak tegen de 15-jarige te seponeren. ,,In overleg met mijn cliënt hebben we besloten niet inhoudelijk op de zaak in te gaan”, laat zijn advocaat weten.

18-jarige verdachte

Hugo Bakker, advocaat van de 18-jarige verdachte, gaat ervan uit dat ook zijn cliënt niet wordt vervolgd. ,,Ik denk dat er op korte termijn een sepotbeslissing komt, dat kan ook bijna niet anders.” Namens zijn cliënt diende hij tegen het Openbaar Ministerie een klacht in bij de Haagse rechtbank. De tiener zat drie dagen in voorarrest, terwijl ‘volstrekt duidelijk was dat hij getuige was en geen verdachte’.

Over die klacht is nog geen beslissing genomen. ,,Sowieso gaan we een schadevergoeding eisen. Dat is standaard als iemand een paar dagen vastzit en niet wordt vervolgd. Het kan neerkomen op een paar honderd euro.”

Bekijk hieronder de oude beelden die vlak na het ongeval zijn opgenomen.

Meer lezen uit dit dossier? Dat kan hier.