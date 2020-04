Tiener opgepakt voor platleggen overheidswebsites: ‘Dit nemen we in deze tijden hoog op’

Rechter ‘not amused’: coronahoes­ter duikt ineens op in de rechtszaal

13:45 De rechtbank in Amsterdam werd gisteren onaangenaam verrast: terwijl verdachten tegenwoordig telefonisch of via een videoverbinding worden verhoord, dook uitgerekend een van ‘coronahoesten’ verdachte man toch op in de rechtbank. ,,Het was een fout, maar de rechtbank was not amused,” zegt zijn advocaat Gerald Roethof.