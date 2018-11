Tiener steelt voor 150.000 euro aan kunst uit museum

Brugonge­luk Zaandam: twee zwaargewon­den

21:42 In Zaandam zijn vanavond een man (77) en een vrouw (78) zwaargewond geraakt bij de Prins Bernhardbrug. De vrouw lag op het fietspad, de man was in het water beland en werd daar door omstanders uitgehaald. Geruchten dat de brug ‘plotseling’ open zou zijn gegaan, worden door de politie onderzocht.