Tiener verbrijzelt knie nadat rijinstructeur haar over het hoofd ziet: ‘Al mijn hobby’s vielen weg’

50 jaar hoog catharijne Dj Frans had een geniale oplossing tegen junkenover­last in winkelcen­trum Hoog Catharijne

Hoog Catharijne viert het 50-jarig bestaan. Wat veel mensen niet (meer) weten, is dat het Utrechtse winkelcentrum tien jaar lang een eigen omroep had: Studio Hoog Catharijne. Drijvende kracht was Frans van der Drift. De Utrechter blikt terug op die bijzondere tijd en de opmerkelijke aanleiding voor de omroep. ,,Als het drukker werd in de passages ging het volume omhoog.’’