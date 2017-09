Tienermeisje dood gevonden na schuurfeest, automobilist aangehouden

De politie bevestigt dat het gaat om de tiener uit Pesse. Ze werd op De Steegde in Spier op drie kilometer van haar woonplaats gevonden. De politie werd getipt door een voorbijganger die het lichaam langs de weg in een greppel zag liggen. Kort daarna kon ze worden geïdentificeerd.



In de loop van zondagmiddag vertelde een 24-jarige inwoner van Ruinerwold aan de politie dat hij de afgelopen nacht op de betrokken weg iets had geraakt met zijn auto. De man is aangehouden en zijn auto wordt onderzocht.



De 18-jarige was eerder op de dag als vermist opgegeven. De sportvereniging waar de vrouw vaak kwam, heeft zondagavond de kantine opengesteld voor iedereen die wil komen praten.