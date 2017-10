Tientallen gewonden door botsingen bij Velsen-Zuid, A9 uren dicht

Het ongeval op de A9 leidde al met al tot een ongebruikelijke 'zondagmiddagspits': in 27 files stond het verkeer tot ver in de middag vast rond Zaandam, Amsterdam en IJmuiden, over een lengte van ruim 70 kilometer. Het verkeer kon niet worden omgeleid via de Coentunnel (A10) want die is dit weekend in beide richtingen afgesloten.