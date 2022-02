Tientallen inwoners Dokkum geëvacueerd wegens uitslaande brand kringloopwinkel

VIDEO Leerlingen opgesloten in klasloka­len, politie massaal door Amers­foorts schoolge­bouw: ‘We waren bang’

Leerlingen van ‘t Hooghe Landt aan de Parelhoenstraat in Amersfoort mochten vanmiddag een tijd lang de school niet uit vanwege een verdachte situatie. Het verhaal gaat dat een jongen een foto van een wapen stuurde naar een meisje, nadat hij eerst een foto van zichzelf had gestuurd, waarop hij te zien was in de school. De verdachte is inmiddels aangehouden in Hilversum.

25 februari