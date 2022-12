Tientallen mensen urenlang vast in reuzenrad in Enschede, vlak voor middernacht: ‘Het was erg koud’

Een groot reuzenrad in Enschede is gisteravond omstreeks 23.00 uur in één klap stil komen te staan door een nog onbekend technisch probleem. Er zaten toen circa 30 mensen in de gondels vast. Ze leden kou. Rond één uur in de nacht zijn echter alle inzittenden er weer veilig uit, nadat het rad weer in beweging was gebracht.

De mensen in de onderste gondels konden door personeel en de brandweer al snel naar buiten worden gehaald. Maar een groot deel zat lange tijd vast. Voor de meesten duurde het tot bijna één uur voor ze weer voet aan de grond konden zetten.

Even griezelig

,,Het was niet eng, maar wel erg koud. Op een gegeven moment gaat wel even door je hoofd: moeten we hier overnachten”, vertellen de zussen Lavine en Silke Kosters uit Neede. ,,Het was wel even griezelig, maar ik heb me niet onveilig gevoeld.”

Volledig scherm De brandweer staat op het punt om dekens te brengen naar de mensen die het steeds kouder krijgen in de gondels. © Lucien Baard De mensen werden via een telefoonverbinding in de gondels op de hoogte gehouden van de situatie. Zij konden zelf ook met de beheerder contact opnemen. Er was geen paniek. De meesten klaagden over kou.

Mensen medisch onderzocht

De hulpdiensten waren met veel materiaal ter plaatse. Meerdere ambulances stonden stand-by in het Enschedese Volkspark. Er raakte niemand gewond. De verpleegkundigen hebben twee gasten die zich niet zo lekker voelden voor de zekerheid onderzocht. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

De brandweer bereidde zich rond 23.30 uur voor om zoveel mogelijk mensen desnoods met een hoogwerker te evacueren wanneer het rad echt niet meer in beweging was te krijgen. Wetend dat dan niet iedereen eruit kan worden gehaald. De hoogwerker komt tot 30 meter. Het reuzenrad waar je een hapje in kan eten is 70 meter hoog.

Vooral koud gehad

Zover hoefde het niet te komen. Met een handlier kon het rad in een laag tempo worden gedraaid, zodat de eerste bezoekers konden uitstappen. Tegen één uur in de nacht kon het rad weer ‘normaal’ draaien, zodat iedereen eruit kon.

Van paniek was bij de gestrande bezoekers eigenlijk geen sprake. Ze hadden vooral te lijden gehad van de kou; de wind die door de gondels blies. De brandweer voorzag de mensen, voor zover dat kon met de hoogwerker, van dekens.

De lampjes gingen uit

Het Smakenrad blijft vrijwel zeker zaterdagochtend gesloten, maar mogelijk veel langer. Alle arrangementen voor zaterdag zijn in elk geval geannuleerd. KMG rides, de fabrikant heeft meerdere monteurs ter plekken die onderzoek doen naar de oorzaak.

Daar valt nog niet veel over te zeggen. Van een stroomstoring was geen sprake. Het lijkt erop dat het rad op de grond van een wiel was gelopen. De mensen in de gondels zeiden echter daar weinig van gemerkt te hebben. Het rad draait niet snel, en kwam niet met een vreemde schok tot stilstand. “Ook niet met een vreemd geluid, of zo. De lampjes gingen even uit, en toen stonden we stil.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Een brandweerman stelt in de hoogwerkers enkele gestrande mensen op bijna 30 meter hoogte gerust. Ook geeft hij ze dekens. © Lucien Baard

Nieuwe constructie

Het Smakenrad in Enschede is een nieuwe constructie met vele duizenden lampjes en voorzien van het Enschede-logo, telt 45 gondels en rijst 70 meter boven de stad uit. In het rad kunnen mensen dineren op grote hoogte. De attractie staat er sinds 9 december. Vrijdagavond kwam het rad dus omstreeks 23.00 uur stil te staan. Vrijwel alle gondels waren op dat moment gevuld.

De politie zette de omgeving af. De mensen in de onderste gondels konden al vrij snel door de brand weer worden bevrijd. Het betrof onder meer een gezin waarvan de kinderen wel geschrokken waren en huilend naar buiten kwamen

