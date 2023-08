Tientallen vallende sterren per uur dit weekend, met deze tips bezorg je jezelf een spektakelshow

MET VIDEOEen telescoop of verrekijker heb je niet nodig, wél warme kleding en een ligstoel. Dit weekend kun je tientallen vallende sterren per uur zien in Nederland. Mathijs Kuiper van Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht legt uit wat je precies ziet én geeft tips hoe en waar de vallende sterren het beste te zien zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag bereikt meteorenzwerm Perseïden zijn piek en dat betekent dat je op aarde tientallen vallende sterren per uur kunt zien. Een prachtig schouwspel, als het tenminste een heldere nacht is én je op de juiste plek staat.

Want om de vallende sterren goed te kunnen zien moet je bij voorkeur een donkere plek opzoeken. ,,In de stad is veel lichtvervuiling, dat is de hoeveelheid licht die wij produceren. Zoek daarom een donkere plek die uitkijkt op het noordoosten”, legt Mathijs Kuiper, publieksbegeleider bij Sonnenborgh uit.

Volledig scherm Wie geluk heeft, kan vannacht vallende sterren zien © Thinkstock

De beste plek

Om de beste plek met de minste lichtvervuiling te vinden, raadt hij Lightpollutionmap.info aan. Deze kaart laat zien waar de meeste en minste lichtvervuiling is.

Zaterdag na middernacht is de beste tijd om te gaan kijken. Rond 03.00 uur bereiken de Perseïden zijn piek, want dan kijken we in de bewegingsrichting van de aarde. ,,Je zou het kunnen vergelijken met de voorruit van onze planeet. Als een auto door de regen rijdt, zie je ook meer regendruppels door de voorruit, dat is in dit geval hetzelfde.”

Je moet geduld hebben om er veel te kunnen zien en ’s nachts kan het flink afkoelen Mathijs Kuiper

Een telescoop of verrekijker is volgens hem niet nodig om de vallende sterren te zien. De meteoren gaan daar veel te snel voor en zijn met het blote oog te zien. Wat wel handig is om mee te nemen is een ligstoel, wat eten en warme kleding. ,,Je moet geduld hebben om er veel te kunnen zien en ’s nachts kan het flink afkoelen.”

Bijzondere verschijning

Wanneer het bewolkt is, wordt het uiteraard lastig de vallende sterren te zien. Als de voorspelling half bewolkt is, denkt Kuiper dat het toch de moeite waard is om een kijkje te nemen. ,,Meteoren hebben iets magisch. Als kind keek ik vaak omhoog in de hoop er een te zien. Wanneer je beseft waar je naar kijkt, wordt het pas echt bijzonder.”

Want wat zien we eigenlijk op aarde, als zo’n meteorenzwerm voorbijraast? Kuiper legt dat graag uit. ,,Kometen verliezen veel stof en gas als ze rond de zon vliegen. Dat stof blijft in de baan om de zon hangen. Wanneer de aarde door zo’n stofwolk heen gaat, komt het stof in de dampkring terecht en dan zijn er meer meteoren te zien dan normaal vanaf de aarde.”

Volledig scherm Mathijs Kuiper toont twee meteorieten. © Marnix Schmidt

De meteoren van komend weekend hebben ongeveer de grootte van een zandkorrel. ,,Dat zijn stofdeeltjes van een komeet die achter Pluto vandaan komt en met meer dan vijftig kilometer per seconde en met een bizarre kracht door de dampkring schieten en daardoor in brand vliegen.” Dan zien wij op aarde dus een vallende ster.

Kuiper legt de verschillende benamingen van het verschijnsel uit. ,,Wanneer die deeltjes door de ruimte vliegen, is het een meteoroïde. Vliegen ze door de dampkring? Dan gebruiken we de term meteoor, ook wel bekend als vallende ster. Wanneer de meteoor op aarde belandt, is het een meteoriet.”

Al tweeduizend jaar te zien

Wat de Perseïden zo bijzonder maakt, is het feit dat ze zo constant zijn, zegt Kuiper. ,,Al bijna tweeduizend jaar rond dezelfde tijd, tussen half juli en eind augustus, kun je de Perseïden zien. De piek ligt altijd rond 12 en 13 augustus.”

Bij Sonnenborgh is geen speciaal evenement georganiseerd om naar de meteoren te kijken. ,,Maar als mensen meer te weten willen komen over de Perseïden, kunnen ze altijd langskomen”, zegt hij. Kuiper is zelf van plan om te gaan kijken als het een heldere nacht is. ,,Misschien ga ik net zoals twee jaar geleden naar de Utrechtse Heuvelrug, of naar Amelisweerd.”



Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: