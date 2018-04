Tientallen voorstanders Zwarte Piet vervolgd om snelwegblokkade

Door de weg te blokkeren hebben de verdachten voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd. De bus met demonstranten werd klemgereden en er ontstond een file. ,,De risico’s van een dergelijke actie op een autosnelweg zijn dusdanig dat een strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is'', verklaart woordvoerder van het Openbaar Minister Noord Nederland Melanie Kompier.



Het OM benadrukt dat het recht om te demonstreren 'een belangrijk recht in onze Grondwet' is. ,,Wanneer mensen het niet eens zijn met het standpunt waarover wordt gedemonstreerd zijn er in een democratische samenleving vele manieren om daar uiting aan te geven'', betoogt Kompier. ,,Het verhinderen van een demonstratie is echter een strafbaar feit.''



De blokkade van de A7 gebeurde voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 in Dokkum. Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg enkele bussen tegen van mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet.