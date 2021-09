Tijd om de balans op te maken

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 563. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik schrijf deze columns al een tijdje met de rem erop. Steeds als ik de laatste weken aan zo’n stukkie begin, denk ik: ik moet eigenlijk ook dát vertellen. Maar dat kon niet, het was nog niet rond, er moest nog iets gedaan, besproken, er werd iets uitgesteld, opnieuw bekeken of berekend.

Nou zijn er natuurlijk een heleboel dingen over mijn leven die ik u niet vertel. Maar over het algemeen ben ik best eerlijk geweest de afgelopen anderhalf jaar. Alleen dit feit, dat ik u nu ga vertellen, dat is wel wezenlijk voor de column die ik schrijf. (Overigens hadden ook mijn meeste collega’s tot een paar dagen geleden geen idee. Zo gaat dat nu eenmaal soms.)

Ik hou ermee op. Met deze columns, maar ook met de baan waardoor ik in deze columns gerold ben. Over een tijdje stop ik namelijk helemaal met werken. Ja, da’s best een ding, vooral voor mij. Ik heb vanaf mijn vijfentwintigste fulltime in de journalistiek gewerkt. In november word ik 65. Dat maakt veertig jaar. Maar ik had nog bijna twee jaar te gaan tot mijn officiële pensioen. Die was ik ook vast van plan vol te maken. Ik ben nog lang niet op. Ik voel me lekker. Ik had een leuke baan.

Maar halverwege dit jaar veranderde er wat in het team waar ik deel van uitmaak. Mijn directe baas ging weg, een andere kwam. Het was het moment om voor mezelf de balans op te maken. Wil ik nog een keer met een nieuwe ploeg helemaal opnieuw beginnen? Heb ik daar de energie voor en zin in? Ben ik nog de juiste man op de juiste plek? En wat vinden die anderen daarvan? Nou ja, van die dingen waar ik u niet te veel mee wil vermoeien. Maar ineens ligt dan de vraag op tafel: zal ik doorgaan of gebruikmaken van een vertrekregeling?

Ik koos voor het laatste. Maar ik heb nog even, ook op deze plek. En aangezien we aan ’t uitvieren zijn met corona, wil ik in mijn laatste stukjes nog even het eind van het werkzame leven verkennen: een fase waar volgens mij velen van u, mijn lezers, ook in zitten of al doorheen zijn gegaan. En anders gebeurt dat nog wel: want ooit houden we allemaal op met werken.