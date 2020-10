Tikgedrag kan frauderende student verraden tijdens online tentamen

Alarm

Volgens de studenten biedt de controle via het toetsenbord uitkomst. ,,Als vooraf een analyse wordt gemaakt van het typegedrag van een student krijgt de examinator een alarm als iemand anders het tentamen maakt. Het tikgedrag is net een vingerafdruk", verklaart Bob van der Meulen, één van de bedenkers. Met speciale software kunnen de studenten continu in de gaten houden of de geanalyseerde persoon daadwerkelijk de toets maakt, zonder dat diegene via een webcam gecontroleerd hoeft te worden. ,,Het is een simpel systeem en voor de student onzichtbaar. Die heeft alleen de speciale software nodig. Maar de computer leest verder ook niet wat diegene precies tikt.”