Tim filmt tijdlang wolf die over de dijk loopt: ‘Het vetste ooit dit’

Eerste strenge vorst officieel gemeten, lokaal daalde het kwik tot -10

De eerste strenge vorst is sinds woensdagochtend een feit. In Eelde (Drenthe) daalde het kwik daar tot 10,1 graden onder nul. Hoewel het kwik in Brabant niet zover daalde als in Drenthe werd er in Gilze-Rijen een temperatuur van -5.0 graden gemeten, met een gevoelstemperatuur van -8.3. Dat melden Weeronline en het KNMI.

8:36