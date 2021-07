Tim heeft het syndroom van Down maar doorliep de reguliere basisschool: ‘Je gunt elke klas zo’n kind’

Tim is een bijzonder kind, zo blijkt uit de verhalen van juffen Laura Boskamp en Jane Schenk, die hem niet alleen dit schooljaar, maar ook al eerder in de klas hadden: ,,Het was zó mooi. Je gunt elke klas zo’n kind. Hij zorgde voor een meerwaarde. De klas is veel socialer geworden. Tim is voor hen niet ‘anders’. Tim is gewoon Tim.”