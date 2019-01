Tjeerd (62): Mijn tumor stopte ineens met groeien, geen dokter die het snapt

‘Uit naam der liefde: laat Lucas zijn bankje houden!’

19 januari Pieter Stroop van Renen, stadsdichter van Gouda, is een landelijke actie begonnen tegen de gemeente Stadskanaal. Deze Groningse gemeente wil af van het bankje dat al tijden wordt gebruikt door de 87-jarige Lucas Meijer. Hij bezoekt al zeven jaar lang elke week het graf van zijn in 2012 overleden vrouw. Omdat hij slecht ter been is, staat bij het graf een bankje. De gemeente vreest wildgroei van bankjes en wil het weghalen.