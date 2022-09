Toch weer buitenslapers bij Ter Apel, tentjes uitgedeeld

Ondanks een eerder afgekondigd verbod op buiten slapen hebben asielzoekers in de nacht van dinsdag op woensdag de nacht buiten doorgebracht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat bevestigen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Of er ook echt geen opvangplek voor hen was, is het COA aan het uitzoeken.

Volgens een woordvoerder was tegen middernacht ‘iedereen binnen’. Waarom er later die nacht toch nog mensen buiten waren, is niet bekend.

Eerder zei hulporganisatie MiGreat dat veertig mensen buiten sliepen. De organisatie zei tenten te hebben uitgedeeld aan hen. Handhavers en agenten hebben de tenten woensdag weggehaald vanwege de noodverordening die daar geldt, aldus de gemeente.

Dinsdagavond zei het COA nog dat er voldoende opvangplekken beschikbaar waren. Wel was er sprake van ‘een puzzel’. Ook maandag was er ‘kunst- en vliegwerk’ nodig om iedereen onderdak te bieden, zei een woordvoerder eerder. Honderden mensen moesten tot 's avonds laat in de stromende regen wachten op een opvangplek.

De afgelopen maanden sliepen er vrijwel continu honderden asielzoekers buiten voor de poort van het aanmeldcentrum omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. Door het openen van een grote opvanglocatie in Zoutkamp, Groningen, waren er de afgelopen twee weken geen buitenslapers meer. Maar die zogenoemde 'wachtkamer’ voor 700 mensen zit inmiddels ook vol.

Hulporganisatie MiGreat meldde gisteravond al grote drukte voor de poort van Ter Apel. Het Rode Kruis deelde poncho’s tegen de regen uit en MiGreat liet kinderen in de auto's van hun hulpverleners schuilen. De luifels die eerder op het voorterrein stonden zijn weggehaald om mensen te ontmoedigen op het grasveld te blijven. Volgens Migreat heeft een aantal mensen in tentjes op het grasveld moeten overnachten.

Opvangorganisatie COA bevestigde gisteravond de drukte, maar meldde in de loop van de avond ook dat er een slaapplek voor iedereen gevonden zou worden. Volgens MiGreat is dat niet gelukt. ,,Om 02.15 uur kregen de laatste 40 mensen te horen dat er geen slaapplek voor ze zou zijn. Ze hebben inmiddels een tent gekregen van ons en bereiden zich voor op de nacht", aldus een woordvoerder van de organisatie afgelopen nacht.

De drukte bij het aanmeldcentrum zou onder meer zijn ontstaan omdat gisteren verschillende (crisis)noodopvanglocaties hun deuren sloten. Zo verbleven er bijna 90 mensen in een sporthal in Veenhuizen, maar die crisisopvang moest dicht. De asielzoekers zijn daarom dinsdag weer voor de poort van Ter Apel afgezet, meldt Dagblad van het Noorden.

Een woordvoerder van COA spreekt tegen die krant over 'de drukste dag in weken'. ,,We moesten plek vinden voor 800 mensen.” Eerder meldde de woordvoerder al dat de nieuwe, grote asielboot die is aangemeerd in Velsen niet direct een oplossing voor alle problemen is. ,,Daar is straks plek voor 1000 mensen, maar die kun je er niet in één keer naartoe brengen", zei hij tegen deze site. Er konden gisteren wel 100 mensen vanuit Ter Apel naartoe.

Daarnaast werden er, volgens de krant, plekken gevonden voor 250 mensen in Leeuwarden, 100 in de nachtopvang in Stadskanaal en 100 in Zuidbroek. Ook konden er 70 mensen naar reguliere azc’s en sliepen mensen in de sporthal van het COA en wachtruimtes van de IND in Ter Apel zelf.

