Toch weer rechtszaak over plasseksfilmpje Paay: ‘Waarom pakken ze mij alsnog?’

Het is alweer ruim 3,5 jaar geleden dat het gênante privévideootje uitlekte waarop Patrica Paay zich laat onderplassen. Voor La Paay was de openbaarheid van de video die ze zes jaar daarvoor met haar ex had gemaakt (‘in een dolle bui’, zoals ze later zelf vertelde) een vreselijke ervaring en ze zinde dan ook op wraak. Iedereen en alles die het filmpje had gepubliceerd of doorgestuurd, moest boeten.